INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Berniat Tagih Utang, Seorang Debt Collector Dibacok Nasabahnya di Batam

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |04:57 WIB
Berniat Tagih Utang, Seorang <i>Debt Collector</i> Dibacok Nasabahnya di Batam
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

BATAM - Berniat menagih utang nasabahnya, seorang debt collector di Batam berinisial F malah dibacok oleh pelaku, J (24) berulang kali, Selasa 27 Februari 2024.

Pelaku pun akhirnya diamankan Opsnal Polsek Nongsa tak sampai satu jam setelah kejadian.

Kapolsek Nongsa Kompol Restia Oktane Guchy mengatakan, korban merupakan karyawan salah satu leasing sepeda motor yang menagih angsuran ke pelaku.

"Pengakuan pelaku korban menagih dengan kata-kata yang kurang enak, dan akibatnya keduanya cekcok di telepon. Kemudian korban menantang pelaku kalau jantan untuk jumpai korban secara langsung," kata Guchi Rabu (28/2/24).

Mendengar perkataan korban tersebut, pelaku emosi kemudian izin dari tempat kerja lalu pulang ke rumah untuk mengambil parang dan menjumpai korban di Alfamart Sambau, Nongsa.

Korban bersama temannya berinisial D ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menanyakan perihal angsuran motor nasabahnya yang sudah lewat jatuh tempo.

"Sampainya di depan Alfamart Sambau lalu korban menelpon pelaku J dan menanyakan pelaku sedang berada di mana, tidak lama setelah itu pelaku pun muncul dengan membawa parang dan langsung mengejar korban dengan parang yang sudah dibawa pelaku dari rumahnya," ungkapnya.

