HOME NEWS JATIM

Ditahan di Kasus Viral Tukar Pasangan, Samsudin: Saya Senang Dipenjara

Ihya Ulumuddin , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |20:03 WIB
Ditahan di Kasus Viral Tukar Pasangan, Samsudin: Saya Senang Dipenjara
Samsudin ditahan (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Tersangka konten kreator sesat tukar pasangan Samsudin tak terlihat menyesal meski ditahan. Kreator konten kontroversial itu bahkan mengaku senang ditahan.

Pernyataan itu disampaikan Samsudin saat dikeluar bersama dua tersangka lain ke ruang penyidikan. Sambil berjalan, Samsudin yang mengenakan baju tahanan dan berpeci putih terus melempar senyum.

"Saya ridho dan ihlas dengan apa pun yang Allah berikan. Kalau memang ini yang terbaik bagi Allah, saya ridho. Saya senang dipenjara," katanya.

Samsudin juga meyakini bahwa kasus yang menimpanya saat ini merupakan takdir dari yang maha kuasa. Karena itu, dia mengaku ikhlas menjalaninya.

Diketahui, Polda Jawa Timur (Jatim) menetapkan dua tersangka baru kasus konten sesat tukar pasangan buatan Samsudin. Kedua tersangka tersebut masing-masing kameramen berinisial FB dan editor gambar berinisial FK.

Siang tadi, kedua tersangka dikeler ke ruang penyidik bersama Samsudin. Ketiga tersangka itu menggunakan rompi tahanan dengan tangan diborgol.

(Fakhrizal Fakhri )

      
