Pria di NTT Ditemukan Tewas Tergantung di Dapur Rumahnya

MANGGARAI TIMUR - Seorang pria berinisial SR asal Desa Benteng Wunis, Kecamatan Lamba Leda Timur, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan tewas tergantung di dalam rumahnya, Rabu (6/3/2024), sekitar pukul 05.00 Wita.

Kejadian tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Benteng Wunis, Yosep Praktikno. Ia menyebutkan, telah menerima laporan warga telah ditemukan pria dalam keadaan tidak bernyawa dengan posisi gantung diri di sudut dapur rumah, dengan menggunakan seutas tali nilon berwarna biru.

Menurut keterangan istri korban, Lusia mengatakan suaminya bangun tidur kira kira jam 05.00 Wita, saat itu korban langsung menyalakan TV sesuai kebiasaan sebelumnya. Sementara Lusia, istri korban bangun tidur kira kira jam 06.00 Wita.

“Dia keluar rumah ke WC buang air kecil dia kaget lihat suaminya di sudut dapur gantung diri. Istrinya kaget menangis keras dan teriak, lalu tetangga sekitar langsung ke tempat kejadian peristiwa, lihat korban lalu mereka turunkan korban yang sudah meninggal lalu di angkat masuk ke rumah,” tuturnya.

Kata Praktino, alasan bunuh diri belum diketahui karena menurut keterangan istri korban selama ini tidak ada keluhan biasa biasa saja bahkan tadi malam mereka bercanda ria dengan keluarga.

