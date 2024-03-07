Pasukan Lipan 726 Bersama Warga Perbaiki Gereja untuk Kenyamanan Jemaat Beribadah

MERAUKE - Demi menambah kenyamanan dan kekhusukan jemaat dalam melaksanakan ibadah, personel Satgas Pamtas Yonif 726/Tml bekerjasama dengan warga, memperbaiki atap gereja di Kampung Yakyu yang telah rusak, pada Kamis (7/3/2024).

Dengan segala ketersediaan alat yang ada, Serda Yusri dan personel Pos Yakyu lainnya langsung bergerak cepat setelah mendapatkan informasi dari pengurus gereja untuk membantu dalam perbaikan plafon gereja yang telah lapuk dan akan roboh.

Dengan kerjasama yang baik dan saling bahu membahu mengangkat balok-balok, sebagai rangka atap gereja membuat pekerjaan terasa ringan. Dalam waktu singkat plafon gereja pun bisa terpasang kembali lebih baik dan kokoh dari sebelumnya.

"Semoga dengan adanya perbaikan gereja ini menambah kekhusukan serta kehidmatan warga Kampung Yakyu dalam menunaikan ibadah," kata pendeta Gereja Kampung Yakyu, Hengki Soumokil.

Satgas Pamtas Yonif 726/Tml akan selalu berusaha mendukung, dan membantu segala kesulitan masyarakat di perbatasan RI-PNG demi membantu pemerintah dalam mensukseskan program pengembangan desa 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

(Awaludin)