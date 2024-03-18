Kisah Para Workaholic, Tak Bisa Jauh dari Komputer dan Laptop

Kisah para {workaholic}, tak bisa jauh dari komputer dan laptop (Foto: BBC)

LONDON - Penulis drama James Graham menceritakan kepada Desert Island Discs bagaimana dia meminta bantuan ‘Workaholics Anonymous’ setelah menyadari kecanduan kerja atau workaholic telah menjadi masalah baginya.

“Saya bergabung dalam sesi kelompok dukungan untuk mendengar bagaimana hal ini berdampak pada kehidupan orang lain. Saya merasa emosional dan malu,” terangnya. Dia menceritakan bagaimana dia menghabiskan malam itu berjuang melawan keinginan untuk memenuhi tenggat waktu atau 'deadline' yang ditentukan dirinya sendiri setelah menidurkan putranya yang masih kecil.

Berbicara di Desert Island Discs akhir pekan lalu, Graham mengatakan bahwa kecanduan kerjanya memiliki akar yang sama.

“Semua harga diri saya, semua validasi saya, semua kebahagiaan dan kegembiraan saya berasal dari pekerjaan, dan saya tidak membiarkan diri saya percaya bahwa ada ruang untuk hal lain,” katanya kepada pembawa acara Lauren Laverne.

Dia berbicara dengan sesama anggota ‘Workaholics Anonymous’, sebuah program pemulihan gratis untuk pecandu kerja yang meniru ‘Alcoholics Anonymous’.

Suaranya bergetar karena emosi saat dia berterima kasih kepada kelompok tersebut atas dukungan mereka. Meski bergabung tiga tahun lalu, namun wanita tersebut mengatakan bahwa dia masih merasakan kecanduan kerja yang menariknya kembali ke meja kerjanya.

Wanita lain menceritakan kepada kelompoknya bahwa dia menyadari bahwa dia mempunyai masalah saat duduk di meja makan bersama keluarga pasangannya, berbicara secara kompulsif tentang pekerjaannya dalam upaya menyembunyikan rasa tidak amannya.

“Setelah itu saya sangat malu,” katanya. "Saya hidup dalam ketakutan bahwa orang-orang akan mengetahui bahwa saya seorang penipu,” lanjutnya.

Wanita itu mengatakan hidupnya menjadi sangat ‘kecil’ karena yang dia pikirkan hanyalah pekerjaan.

Mereka termasuk di antara 20 orang yang bergabung dalam pertemuan mingguan Workaholics Anonymous di Zoom, yang mempertemukan orang-orang dari seluruh Inggris dan bahkan mereka yang berada di zona waktu berbeda. BBC diundang untuk bergabung dalam pertemuan tersebut dengan persetujuan seluruh anggota kelompok.

Seperti ‘Alcoholics Anonymous’, organisasi ini menggambarkan dirinya sebagai tempat bebas penilaian di mana orang dapat berbicara secara terbuka tentang perjuangan mereka. Tidak ada pemimpin, dan orang-orang mengerjakan program pemulihan dengan bantuan anggota kelompok lainnya.