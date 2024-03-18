Beruang Terekam Berlari-larian di Jalanan Serang 2 Orang, Korban Langsung Dilarikan ke RS

SLOVAKIA - Dua orang dirawat di rumah sakit (RS) setelah diserang beruang di kota Liptovský Mikuláš, Slovakia.

Para pejabat mengkonfirmasi, seorang wanita berusia 49 tahun menderita cedera di bahunya, sementara seorang pria berusia 72 tahun dirawat karena luka di kepalanya.

Laporan mengatakan polisi kemudian mengusir beruang itu ke luar kota dan masuk ke hutan.

Video yang diunggah di media sosial menunjukkan beruang itu berlari-lari di sepanjang jalan, dan salah satunya, menerjang seorang pria di trotoar.

BACA JUGA: Serangan Beruang Diduga Tewaskan 2 Orang di Taman Nasional

Berita ini muncul sehari setelah seorang wanita Belarusia berusia 31 tahun terjatuh hingga tewas saat mencoba melarikan diri dari beruang coklat di dekat pegunungan Low Tatra.

Dia sedang berjalan dengan teman laki-lakinya melewati area hutan lebat dan jurang terjal ketika mereka diserang oleh beruang.

Menurut pria tersebut, dia dan wanita tersebut melarikan diri ke arah yang berbeda. Tubuhnya kemudian ditemukan oleh anjing pencari tak lama setelah dia meminta bantuan.

Ada sejumlah serangan beruang di Slovakia dalam beberapa tahun terakhir termasuk satu serangan fatal pada tahun 2021, yang dilaporkan sebagai serangan pertama di Slovakia selama satu abad.