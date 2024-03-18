Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Beruang Terekam Berlari-larian di Jalanan Serang 2 Orang, Korban Langsung Dilarikan ke RS

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |10:30 WIB
Beruang Terekam Berlari-larian di Jalanan Serang 2 Orang, Korban Langsung Dilarikan ke RS
Beruang terekam berlari-larian di jalanan serang 2 orang (Foto: EPA)
A
A
A

SLOVAKIA - Dua orang dirawat di rumah sakit (RS) setelah diserang beruang di kota Liptovský Mikuláš, Slovakia.

Para pejabat mengkonfirmasi, seorang wanita berusia 49 tahun menderita cedera di bahunya, sementara seorang pria berusia 72 tahun dirawat karena luka di kepalanya.

Laporan mengatakan polisi kemudian mengusir beruang itu ke luar kota dan masuk ke hutan.

Video yang diunggah di media sosial menunjukkan beruang itu berlari-lari di sepanjang jalan, dan salah satunya, menerjang seorang pria di trotoar.

Berita ini muncul sehari setelah seorang wanita Belarusia berusia 31 tahun terjatuh hingga tewas saat mencoba melarikan diri dari beruang coklat di dekat pegunungan Low Tatra.

Dia sedang berjalan dengan teman laki-lakinya melewati area hutan lebat dan jurang terjal ketika mereka diserang oleh beruang.

Menurut pria tersebut, dia dan wanita tersebut melarikan diri ke arah yang berbeda. Tubuhnya kemudian ditemukan oleh anjing pencari tak lama setelah dia meminta bantuan.

Ada sejumlah serangan beruang di Slovakia dalam beberapa tahun terakhir termasuk satu serangan fatal pada tahun 2021, yang dilaporkan sebagai serangan pertama di Slovakia selama satu abad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/610/3160907//diserang-LKDy_large.jpg
Mengerikan, Petani Karet Luka Parah Diserang Beruang saat Menyadap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/340/3103002//seekor_beruang_di_perumahan_lorong_pinang_sebatang_merangin_jambi-ljoN_large.jpg
Gempar! Seekor Beruang Masuk Pekarangan Rumah Warga di Jambi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement