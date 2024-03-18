Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Klaim Berhasil Gagalkan Puluhan Serangan Drone Ukraina saat Pemilu Berlangsung

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |12:19 WIB
Rusia Klaim Berhasil Gagalkan Puluhan Serangan Drone Ukraina saat Pemilu Berlangsung
Rusia klaim berhasil gagalkan puluhan serangan drone Ukraina saat pemilu digelar (Foto: TASS)
A
A
A

RUSIA - Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menghancurkan puluhan drone di beberapa wilayah di negara itu, termasuk Moskow.

Serangan terbesar terjadi di wilayah Krasnodar, Rusia selatan, tempat sebuah kilang minyak menjadi sasaran.

Serangan-serangan itu terjadi ketika Rusia mengadakan pemilihan umum (pemilu) yang dijamin akan dimenangkan oleh Presiden Vladimir Putin.

Di Ukraina, para pejabat melaporkan serangan drone dan rudal Rusia semalaman di kota pelabuhan Odessa.

Gubernur Ukraina di kota Kharkiv di timur laut mengatakan 15 pemukiman telah ditembaki oleh Rusia selama 24 jam terakhir.

Di Rusia, pihak berwenang mengatakan 17 drone telah diluncurkan terhadap kilang minyak dan telah dinetralkan. Namun satu drone memicu kebakaran saat drone tersebut jatuh.

Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat api yang telah padam tersebut.

Satu orang diperkirakan meninggal karena serangan jantung dalam aksi mogok tersebut. Ini adalah serangan terhadap kilang minyak keenam di Rusia selama seminggu terakhir.

Sebuah sumber mengkonfirmasi kepada BBC bahwa pasukan Ukraina menargetkan kilang minyak Slovyansk di wilayah Krasnodar di Rusia selatan. Sumber keamanan merujuk pada hasil yang sukses dan "kebakaran besar".

Dilaporkan lagi bahwa tujuan Ukraina adalah untuk melemahkan perekonomian Rusia dan ekspor minyaknya.

Serangan di Krasnodar adalah yang terbaru dari sejumlah serangan drone serupa, dengan 12 kilang minyak menjadi sasaran dalam beberapa waktu terakhir.

