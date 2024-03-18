Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gunung Berapi Kembali Meletus, Islandia Umumkan Keadaan Darurat

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |15:19 WIB
Gunung Berapi Kembali Meletus, Islandia Umumkan Keadaan Darurat
Gunung berapi kembali meletus, Islandia umumkan keadaan darurat (Foto: AFP)
A
A
A

ISLANDIA - Keadaan darurat telah diumumkan di Islandia selatan setelah letusan gunung berapi lainnya di Semenanjung Reykjanes. Letuhas ini menjadi letusan keempat sejak Desember 2023.

Kantor Meteorologi Islandia (IMO) mengatakan aliran lava yang kuat dan cepat dimulai pada Sabtu (16/3/2024) malam, tetapi alirannya “lambat dan stabil” sejak Minggu (17/3/2024) pagi.

Lava mencapai pertahanan timur di sekitar kota kecil Grindavik yang sebagian besar dievakuasi.

IMO mengatakan lahar berada 200m (650 kaki) dari pipa air di wilayah tersebut.

Pipa distribusi tersebut dekat dengan pembangkit listrik Svartsengi, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang menyediakan air panas untuk sebagian besar Semenanjung Reykjanes.

Kepala departemen Badan Meteorologi Norwegia mengatakan mungkin ada konsekuensi "berbahaya" jika lava mencapai laut saat mengalir ke arah selatan.

Dikutip dari lembaga penyiaran publik Islandia (RUV), Kristin Jonsdottir menjelaskan, jika lava yang bersifat basa bersentuhan dengan air laut, dapat dihasilkan asap klorin.

Kekhawatiran lainnya, ia memperingatkan, adalah “ledakan kecil” dapat terjadi jika lava menjadi tidak stabil saat berinteraksi dengan air laut.

Peta yang menunjukkan lokasi letusan gunung berapi sebelumnya di semenanjung Reykjanes, Islandia.

Aktivitas di sekitar celah tersebut yang awalnya sepanjang 3 km (1,9 mil) diketahui telah menghilang.

Direktur pertahanan sipil Islandia, Vídir Reynisson, mengatakan semua yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan aliran lahar telah dilakukan, dan kekhawatiran terbesar adalah dampaknya terhadap infrastruktur.

Kolam lava yang berkumpul di dekat pertahanan juga menjadi perhatian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/406/3016764/blue_lagoon_islandia-oJA7_large.JPG
Wisata Populer di Islandia Blue Lagoon Tutup Imbas Letusan Gunung Berapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/18/2967797/gunung-berapi-islandia-meletus-pemerintah-umumkan-keadaan-darurat-SF97w9urCH.jpg
Gunung Berapi Islandia Meletus, Pemerintah Umumkan Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/18/2963964/wanita-ini-rambutnya-mendadak-beku-seperti-es-di-suhu-minus-9-derajat-0338EcRsFA.jpg
Wanita Ini Rambutnya Mendadak Beku Seperti Es di Suhu Minus 9 Derajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/18/2955633/aliran-lava-gunung-api-islandia-melambat-usai-hancurkan-beberapa-rumah-Vavjzw7s5E.jpg
Aliran Lava Gunung Api Islandia Melambat Usai Hancurkan Beberapa Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/18/2955022/gunung-berapi-islandia-erupsi-hebat-lava-mengalir-ke-kota-D0DjJBEzhq.jpg
Gunung Berapi Islandia Erupsi Hebat, Lava Mengalir ke Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/18/2941895/gunung-berapi-islandia-meletus-peringatkan-polusi-gas-melanda-ibu-kota-xSRTcZS1Po.jpg
Gunung Berapi Islandia Meletus, Peringatkan Polusi Gas Melanda Ibu Kota
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement