Gunung Berapi Kembali Meletus, Islandia Umumkan Keadaan Darurat

Gunung berapi kembali meletus, Islandia umumkan keadaan darurat (Foto: AFP)

ISLANDIA - Keadaan darurat telah diumumkan di Islandia selatan setelah letusan gunung berapi lainnya di Semenanjung Reykjanes. Letuhas ini menjadi letusan keempat sejak Desember 2023.

Kantor Meteorologi Islandia (IMO) mengatakan aliran lava yang kuat dan cepat dimulai pada Sabtu (16/3/2024) malam, tetapi alirannya “lambat dan stabil” sejak Minggu (17/3/2024) pagi.

Lava mencapai pertahanan timur di sekitar kota kecil Grindavik yang sebagian besar dievakuasi.

IMO mengatakan lahar berada 200m (650 kaki) dari pipa air di wilayah tersebut.

Pipa distribusi tersebut dekat dengan pembangkit listrik Svartsengi, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang menyediakan air panas untuk sebagian besar Semenanjung Reykjanes.

Kepala departemen Badan Meteorologi Norwegia mengatakan mungkin ada konsekuensi "berbahaya" jika lava mencapai laut saat mengalir ke arah selatan.

Dikutip dari lembaga penyiaran publik Islandia (RUV), Kristin Jonsdottir menjelaskan, jika lava yang bersifat basa bersentuhan dengan air laut, dapat dihasilkan asap klorin.

Kekhawatiran lainnya, ia memperingatkan, adalah “ledakan kecil” dapat terjadi jika lava menjadi tidak stabil saat berinteraksi dengan air laut.

Peta yang menunjukkan lokasi letusan gunung berapi sebelumnya di semenanjung Reykjanes, Islandia.

Aktivitas di sekitar celah tersebut yang awalnya sepanjang 3 km (1,9 mil) diketahui telah menghilang.

Direktur pertahanan sipil Islandia, Vídir Reynisson, mengatakan semua yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan aliran lahar telah dilakukan, dan kekhawatiran terbesar adalah dampaknya terhadap infrastruktur.

Kolam lava yang berkumpul di dekat pertahanan juga menjadi perhatian.