3 Alasan Vladimir Putin Menang Telak di Pemilu 2024

RUSIA - Jika tidak ada aral melintang, Vladimir Putin dipastikan akan memenangkan pemilihan presiden (pilpres) Rusia yang berakhir pada 17 Maret.

Melansir The Christian Science Monitor, karena kurangnya persaingan yang nyata, sudah menjadi hal yang lumrah untuk menganggap seluruh proses sebagai pembicaraan yang tidak berarti. Tetapi Kremlin menanggapinya dengan sangat serius.

Begitu pula dengan pihak oposisi, beberapa di antaranya menyerukan masyarakat untuk memboikot pemilu dan ada pula yang menyarankan masyarakat untuk memilih menentang presiden saat ini. Ada banyak kandidat yang menentang Putin, dan kampanye ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Konstitusi Rusia.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang apa peran berbagai kelompok oposisi Rusia dalam masyarakat. Apakah mereka diperbolehkan atau tidak dan seberapa besar pengaruh mereka. Dan hal ini menjelaskan, setidaknya sebagian, mengapa Putin tetap berkuasa.

Mengutip sumber lain, dalam pemilihan presiden Rusia tahun 2024, Presiden petahana Vladimir Putin menang telak, sejauh ini memperoleh 87,15 persen suara, menurut Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia (CEC). Pemungutan suara dimulai Jumat (15/03/24) lalu dan penghitungan suara kini hampir selesai 90%.

Lawan Putin dari Partai Komunis, Nikolay Kharitonov berada di posisi kedua dengan 4,2 persen suara, diikuti oleh Vladislav Davankov dari Partai Rakyat Baru dengan 4 persen suara dan Leonid Slutsky dari Partai Demokrat Liberal dengan 3,2 persen suara.

Lalu, apa alasan Vladimir Putin menang telak di pemilu 2024? Berikut 3 alasan tersebut menurut berbagai sumber.

1. Sebagian Besar Oposisi Putin Sebenarnya Tidak Menentangnya

Menurut The Christian Science Monitor, selain partai Rusia Bersatu yang pro-Kremlin, ada beberapa partai yang mengaku oposisi. Oposisi "sistemik" ini berpartisipasi dalam pemilu dan terkadang memperoleh kursi di badan legislatif di berbagai tingkatan.