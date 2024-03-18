Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gaya Hidup Mewah Para Pimpinan Hamas yang Tinggal di Luar Gaza

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |17:38 WIB
Gaya Hidup Mewah Para Pimpinan Hamas yang Tinggal di Luar Gaza
Gaya hidup mewah para pimpinan Hamas yang tinggal di luar Gaza (Foto: X)
A
A
A

GAZA - Meskipun warga Gaza tengah menderita akibat perang Israel-Hamas, namun kenyataannya para pemimpin Hamas hidup dalam kemewahan.

Diketahui lebih dari 80 persen dari 2 juta penduduk Gaza hidup dalam kemiskinan sebelum serangan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober yang mengakibatkan pecahnya perang.

Melansir New York Post, tiga pemimpin utama kelompok Hamas memiliki kekayaan dengan total mencapai USD11 miliar atau setara dengan Rp172,5 triliun.

Tidak hanya itu, mereka menikmati fasilitas mewah di Emirat Qatar. Sudah sejak lama, Emirat menyambut dan menerima para pemimpin Hamas, bahkan menempatkannya di hotel dan vila mewah.

Mengutip The Arab Weekly, salah seorang pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dikenal karena berjanji hidup sederhana setelah memenangkan pemilu Palestina 2006 dengan menekankan perjuangan bersenjata dan penghematan.

Namun sejak itulah, Haniyeh dan beberapa pemimpin Hamas lainnya meninggalkan Gaza dan hidup mewah di Turki dan Qatar. Dengan pemilu baru di depan mata, Hamas berjuang untuk mempertahankan prinsip-prinsipnya tanpa mengorbankan kenyamanan materi.

Kebijakan pemilu yang direncanakan oleh Presiden Mahmoud Abbas masih tidak pasti, tergantung pada kesepakatan antara Fatah dan Hamas untuk menyatukan Palestina yang terpecah belah.

Meskipun Hamas telah menguasai Gaza sejak 2007, citra mereka telah merosot karena kesulitan menyediakan layanan dasar bagi penduduknya. Kontribusi terhadap situasi ini adalah kepergian beberapa pemimpin Hamas dari Gaza.

Lantas, bagaimanakah kehidupan pemimpin Hamas di tahun 2024 ini? Menurut Defense of Democraties, tepat pada Rabu (10/01/2024), Pasukan Israel menggerebek rumah peristirahatan mewah wakil panglima militer Hamas di Gaza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement