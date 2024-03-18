Gaya Hidup Mewah Para Pimpinan Hamas yang Tinggal di Luar Gaza

Gaya hidup mewah para pimpinan Hamas yang tinggal di luar Gaza (Foto: X)

GAZA - Meskipun warga Gaza tengah menderita akibat perang Israel-Hamas, namun kenyataannya para pemimpin Hamas hidup dalam kemewahan.

Diketahui lebih dari 80 persen dari 2 juta penduduk Gaza hidup dalam kemiskinan sebelum serangan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober yang mengakibatkan pecahnya perang.

Melansir New York Post, tiga pemimpin utama kelompok Hamas memiliki kekayaan dengan total mencapai USD11 miliar atau setara dengan Rp172,5 triliun.

Tidak hanya itu, mereka menikmati fasilitas mewah di Emirat Qatar. Sudah sejak lama, Emirat menyambut dan menerima para pemimpin Hamas, bahkan menempatkannya di hotel dan vila mewah.

Mengutip The Arab Weekly, salah seorang pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dikenal karena berjanji hidup sederhana setelah memenangkan pemilu Palestina 2006 dengan menekankan perjuangan bersenjata dan penghematan.

Namun sejak itulah, Haniyeh dan beberapa pemimpin Hamas lainnya meninggalkan Gaza dan hidup mewah di Turki dan Qatar. Dengan pemilu baru di depan mata, Hamas berjuang untuk mempertahankan prinsip-prinsipnya tanpa mengorbankan kenyamanan materi.

Kebijakan pemilu yang direncanakan oleh Presiden Mahmoud Abbas masih tidak pasti, tergantung pada kesepakatan antara Fatah dan Hamas untuk menyatukan Palestina yang terpecah belah.

Meskipun Hamas telah menguasai Gaza sejak 2007, citra mereka telah merosot karena kesulitan menyediakan layanan dasar bagi penduduknya. Kontribusi terhadap situasi ini adalah kepergian beberapa pemimpin Hamas dari Gaza.

Lantas, bagaimanakah kehidupan pemimpin Hamas di tahun 2024 ini? Menurut Defense of Democraties, tepat pada Rabu (10/01/2024), Pasukan Israel menggerebek rumah peristirahatan mewah wakil panglima militer Hamas di Gaza.