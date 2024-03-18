Jadi Bahan Tertawaan Seluruh Dunia, Putin Sebut AS Bukanlah Negara Demokrasi

RUSIA - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Washington telah menjadi bahan tertawaan seluruh dunia karena kerap mengkritik proses demokrasi di negara-negara lain, padahal di AS juga terjadi situasi yang tidak sehat terhadap salah satu calon presiden.

Berbicara kepada para jurnalis di markas kampanyenya di Moskow pada Senin (18/3/2024) pagi, setelah hasil awal menunjukkan kemenangannya dengan lebih dari 87% suara dalam pemilihan presiden di negaranya, pemimpin Rusia tersebut mengatakan bahwa seluruh dunia menertawakan apa yang terjadi di Amerika.

BACA JUGA: Rusia Klaim Berhasil Gagalkan Puluhan Serangan Drone Ukraina saat Pemilu Berlangsung

“Kami berperilaku lebih menahan diri dibandingkan lawan-lawan mereka di negara lain, tapi ini hanyalah sebuah bencana, bukan demokrasi, begitulah adanya,” terangnya, dikutip RT.

Putin mencatat bahwa pemerintah AS menggunakan seluruh kekuatan dan sumber dayanya untuk menyerang salah satu kandidat presiden, yang tampaknya mengacu pada mantan presiden Donald Trump, yang menghadapi serangkaian tuntutan hukum meskipun ia adalah kandidat terdepan dan satu-satunya calon presiden dari Partai Republik yang tersisa.

Dalam wawancara pra-pemilu awal pekan ini, Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia tidak ikut campur dalam pemilu di luar negeri dan akan bekerja sama dengan presiden AS yang terpilih.