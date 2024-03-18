Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kanselir Jerman: Uni Eropa Akan Gunakan Aset Rusia untuk Beli Senjata Bagi Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |18:42 WIB
Kanselir Jerman: Uni Eropa Akan Gunakan Aset Rusia untuk Beli Senjata Bagi Ukraina
Uni Eropa akan gunakan aset Rusia untuk beli senjata bagi Ukraina (Foto: AFP)
JERMAN - Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa bunga yang diperoleh dari aset Rusia yang dibekukan di Uni Eropa (UE) akan digunakan untuk membeli senjata untuk Ukraina.

Seperti diketahui, setelah Rusia melancarkan operasi militernya melawan Ukraina pada Februari 2022, negara-negara Barat membekukan sekitar USD300 miliar dana milik Bank Sentral Rusia. Dari jumlah tersebut, lembaga kliring Euroclear yang berbasis di Brussel memiliki sekitar 191 miliar euro, yang telah menghasilkan hampir 4,4 miliar euro bunga selama setahun terakhir.

“Kami akan menggunakan keuntungan tak terduga dari aset-aset Rusia yang dibekukan di Eropa untuk mendukung secara finansial pembelian senjata untuk Ukraina,” terang Kanselir Scholz saat berbicara pada konferensi pers bersama dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri (PM) Polandia Donald Tusk di Berlin pada Jumat (15/3/2024), dikutip RT.

Pemimpin Jerman tersebut juga mengumumkan rencana untuk membentuk koalisi kemampuan baru untuk artileri roket jarak jauh, dengan pengadaan yang akan dilakukan di pasar dunia secara keseluruhan.

Kanselir Jerman tidak memberikan rinciannya, dan masih belum jelas apakah yang ia maksud adalah inisiatif yang sepenuhnya baru, atau skema jangka panjang yang diumumkan oleh Macron pada Februari lalu.

Halaman:
1 2
      
