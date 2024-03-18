Profil Paus Fransiskus yang Minta Ukraina Menyerah Kepada Rusia

RUSIA - Paus Fransiskus mengatakan bahwa Ukraina perlu melakukan perundingan dengan Rusia, yang telah menguasai sebagian besar wilayahnya, sejak invasi yang dilancarkan negara tersebut pada Februari 2022.

Menurut Al Jazeera, Paus Fransiskus mengatakan hal tersebut dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Swiss, RTS. Ia jga mengemukakan kemungkinan untuk menyerah.

Paus Fransiskus mengatakan bahwa pihak yang kuat adalah mereka yang dapat melihat situasi dengan jernih, memikirkan kepentingan masyarakat, dan berani untuk membawa perdamaian melalui jalur negosiasi.

Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, meminta Paus untuk memilih "jalur kebaikan" dan mengingatkan pentingnya belajar dari kesalahan masa lalu.

Meskipun Polandia, sekutu Ukraina, mengecam pernyataan Paus, Kuleba berharap agar Paus dapat mengunjungi Ukraina untuk memberikan dukungan moral kepada umat Katolik dan rakyat Ukraina dalam perjuangan mereka.

Lantas, bagaimanakah profil dan perjalanan hidup Paus Fransiskus. Berikut penjelasannya.

Mengutip sumber lain, Paus Fransiskus dengan nama lahir Jorge Mario Bergoglio, lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aries, Argentina.

Paus Fransiskus adalah seorang kepala Gereja Katolik, uskup Roma, dan penguasa Negara Kota Vatikan. Diketahui ia adalah Paus pertama yang merupakan anggota Serikat Yesuit (Jesuit ; SJ) dari Amerika, dari Belahan Bumi Selatan, dan yang pertama lahir atau besar di luar Eropa sejak kepausan abad ke-8.