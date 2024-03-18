Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Berhasil Kantongi Uang dari AS, Donald Trump: Zelensky Jadi Salesman Terhebat dalam Sejarah

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |19:33 WIB
Berhasil Kantongi Uang dari AS, Donald Trump: Zelensky Jadi <i>Salesman</i> Terhebat dalam Sejarah
Donald Trump sebut Zelensky sebagai {salesman} terbaik dalam sejarah (Foto: AFP)
A
A
A

NEW YORK - Donald Trump, calon presiden (capres) terdepan dari Partai Republik pada 2024, mengklaim bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky adalah salah satu ‘salesman’ atau penjual terhebat yang pernah ia kenal.

Penilaian ini didasarkan kepada alasan kepala negara Ukraina tersebut berhasil meninggalkan Washington dengan kantong penuh uang setiap kali ia mengunjungi Amerika Serikat (AS).

Selama kampanye di Vandalia, Ohio pada Sabtu (16/3/2024), Trump juga menyampaikan pandangannya tentang memberikan dukungan miliaran dolar kepada Kiev. Mantan presiden tersebut menegaskan kembali gagasan sebelumnya bahwa AS harus meminjamkan uang kepada Kiev, bukan hanya menyerahkannya begitu saja.

“Kita harus meminjamkan uang kepada mereka, bukan mengirimkan uang kepada mereka, sehingga jika mereka berhasil, mereka menghadapi rintangan yang sangat besar, mereka akan membayar kita kembali,” terangnya, dikutip RT.

“Pinjamkan uang kepada mereka, biarkan mereka bersikap seolah-olah mereka harus sedikit baik. Pinjamkan mereka uang, jangan hanya memberi mereka cek sebesar USD60 miliar,” serunya.

“Saya beritahu Anda, Zelensky adalah salah satu penjual terhebat dalam sejarah. Setiap kali dia datang ke Amerika, dia membawa pulang USD50 atau USD60 miliar,” ujarnya.

“Saya tidak pernah bisa melakukan itu. Dia salesman yang jauh lebih baik dari saya,” tambahnya.

Sejak awal konflik antara Rusia dan Ukraina pada Februari 2022, Washington telah menjadi pendukung utama Kiev, setelah memberikan bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan sebesar USD113 miliar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement