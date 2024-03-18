Berhasil Kantongi Uang dari AS, Donald Trump: Zelensky Jadi Salesman Terhebat dalam Sejarah

Donald Trump sebut Zelensky sebagai {salesman} terbaik dalam sejarah (Foto: AFP)

NEW YORK - Donald Trump, calon presiden (capres) terdepan dari Partai Republik pada 2024, mengklaim bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky adalah salah satu ‘salesman’ atau penjual terhebat yang pernah ia kenal.

Penilaian ini didasarkan kepada alasan kepala negara Ukraina tersebut berhasil meninggalkan Washington dengan kantong penuh uang setiap kali ia mengunjungi Amerika Serikat (AS).

Selama kampanye di Vandalia, Ohio pada Sabtu (16/3/2024), Trump juga menyampaikan pandangannya tentang memberikan dukungan miliaran dolar kepada Kiev. Mantan presiden tersebut menegaskan kembali gagasan sebelumnya bahwa AS harus meminjamkan uang kepada Kiev, bukan hanya menyerahkannya begitu saja.

“Kita harus meminjamkan uang kepada mereka, bukan mengirimkan uang kepada mereka, sehingga jika mereka berhasil, mereka menghadapi rintangan yang sangat besar, mereka akan membayar kita kembali,” terangnya, dikutip RT.

“Pinjamkan uang kepada mereka, biarkan mereka bersikap seolah-olah mereka harus sedikit baik. Pinjamkan mereka uang, jangan hanya memberi mereka cek sebesar USD60 miliar,” serunya.

“Saya beritahu Anda, Zelensky adalah salah satu penjual terhebat dalam sejarah. Setiap kali dia datang ke Amerika, dia membawa pulang USD50 atau USD60 miliar,” ujarnya.

“Saya tidak pernah bisa melakukan itu. Dia salesman yang jauh lebih baik dari saya,” tambahnya.

Sejak awal konflik antara Rusia dan Ukraina pada Februari 2022, Washington telah menjadi pendukung utama Kiev, setelah memberikan bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan sebesar USD113 miliar.