Israel Lancarkan Serangan Semalaman di RS Al-Shifa Gaza, Tank Mengepung dan Penuh Kepanikan

Israel lancarkan serangan semalaman di rumah sakit Al-Shifa Gaza (Foto: PressTV)

GAZA - Pasukan Israel telah melancarkan serangan semalaman di rumah sakit (RS) al-Shifa di Gaza, dengan laporan adanya tank dan tembakan keras di fasilitas tersebut.

Seorang juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan Israel sedang melakukan operasi presisi tinggi di area terbatas di rumah sakit tersebut.

IDF mengatakan anggota senior Hamas telah berkumpul kembali di dalam rumah sakit dan menggunakannya untuk melancarkan serangan.

Saksi mata menggambarkan keadaan panik di dalam kompleks rumah sakit itu di Kota Gaza.

"Tank mengepung kami. Kami bersembunyi di dalam tenda. Kami mendengar tembakan tank di sekitar kompleks,” seorang pria berkata dalam rekaman percakapan dengan saudara laki-lakinya yang diposting di grup WhatsApp.

Suara tembakan keras terdengar di sekitar rumah sakit dalam rekaman yang belum diverifikasi yang diposting di media sosial.

Dalam pesan suara yang dikirim kepada wartawan dari dalam rumah sakit, Muhammad Al-Sayyid mengatakan para tentara di dalam kompleks ada yang tewas dan terluka, dan tentara menangkap beberapa pemuda. Situasi di sini adalah bencana besar.

IDF belum secara terbuka memberi isyarat sebelumnya bahwa mereka berencana melancarkan operasi baru di al-Shifa.