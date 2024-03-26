Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Arti Akeh Laknat Menurut Ramalan Jayabaya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |08:27 WIB
Ini Arti Akeh Laknat Menurut Ramalan Jayabaya
A
A
A

JAKARTA - Ini arti akeh laknat menurut ramalan Jayabaya. Jayabaya atau Prabu Sri Aji Jayabaya adalah raja yang terkenal akan berbagai ramalan-ramalannya.

Sri Aji Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa adalah raja yang memerintah Kerajaan Kediri sejak tahun 1135 hingga 1159.

Semasa kepemimpinan Raja Sri Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaanya. Sri Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang meramal masa depan di Nusantara.

Ramalan Sri Jayabaya ditulis dalam sebuah tulisan yang dikenal sebagai ‘Ramalan Jayabaya'. Salah satunya akeh laknat yang masuk dalam isi ramalan tersebut.

Ternyata ini arti akeh laknat menurut ramalan Jayabaya yakni "banyak kutukan.Sebagai informasi, Kitab ‘Ramalan Jayabaya’ hingga kini masih dipercaya, salah satu ramalan Jayabaya yang paling termasyhur adalah mengenai ramalan para pemimpin Nusantara.

Ramalan Jayabaya menyebutkan bahwa pemimpin Indonesia adalah No-To-No-Go-Ro. Hal ini masih dipercayai karena pemimpin di negeri ini sesuai apa yang ditulis Sri Jayabaya.

Selain ramalan Notonogoro yang sesuai dengan apa yang ditulis Sri Jayabaya, masih ada beberapa ramalan Jayabaya tentang Indonesia yang mulai terbukti satu persatu. Berbagai sumber menyebutkan, bahwa masyarakat Jawa mempercayai bahwa ramalan ini memiliki kaitan erat dengan Gunung Slamet yang terletak di Jawa Tengah

(Rina Anggraeni)

      
