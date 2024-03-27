15 Hektare Lahan dan Kebun Sawit di Bengkalis Terbakar

PEKANBARU - Kebakaran melanda di sekitaran Dusun Bukit Air Raja dan Dusun Bhakti Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, Riau. Daerah yang terbakar adalah kebun sawit milik Koperasi Sawit Permadani.

Kapolres Bengkalis AKBP Setyo Bimo mengatakan lahan yang terbakar merupakan kebun sawit warga. Luasan daerah yang terbakar di Desa Tanjung Leban sekitar 15 hektare.

"Situasi terakhir, api sudah berhasil kita kendalikan dan sekarang tahap pendinginan," katanya Rabu (27/3/2024).

Dia menjelaskan bahwa kebakaran sudah terjadi selama sepekan yakni dari tanggal 20 Meret 2024. Untuk melakukan penanggulangan Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) ada sebanyak 39 personil yang diterjunkan. Personil terdiri dari TNI, Polri dan regu pemadam lainnya.

Selain di Desa Tanjung Leban, Karhutla juga terjadi di sekitaran Jalan Parit Lakim Dusun Sejati Desa Sepajat Kecamatan Bandar Laksamana, Bengkalis. "Di Dusun Sejati, kebakaran sudah berlangsung 3 hari dengan jumlah personil 52 orang. Untuk luasan yang terbakar dalam pengukuran," tukasnya.

Selain itu, kebakaran juga terjadi di Desa Temiang Kecamatan Bandar Laksamana, Bengkalis. Untuk penangulangan di lokasi melibatkan 49 personil gabungan.

"Di Desa Temiang, saat ini masih dilakukan penangan pemadaman dan pendinginan di hari ke ini. Keterangan, api muncul diakibatkan oleh sisa api bekas kebakar dua hari yang lalu, dan sudah menyebrang api ke kanal sebelah. Untuk luasan yang terbakar masih dihitung,"tukasnya.

(Khafid Mardiyansyah)