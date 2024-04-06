Demi Kesehatan, Pace-Pace di Distrik Sota Papua Ukur Tinggi Badan saat Posyandu

MERAUKE - Anggota Satgas Pamtas Yonif 726/TML menggelar Posyandu Lansia bersama tenaga kesehatan Puskesmas Sota yang ditujukan untuk masyarakat di Kampung Toray, Distrik Sota, Sabtu (06/04/2024).

"Kegiatan Posyandu Lansia ini sudah sering dilakukan anggota Satgas bersama tenaga kesehatan Puskesmas Sota, kegiatan ini sebagai wujud perhatian kami kepada Lansia yang selama ini kesulitan untuk memeriksakan kesehatannya, karena jarak dan fasilitas kesehatan cukup jauh,” ungkap Serda Achmad Arjuna.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan Posyandu ini dilakukan dengan mendatangi kampung-kampung yang terdapat Lansia, sehingga mereka dapat memeriksakan kesehatannya dan memudahkan bagi Lansia untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan mudah dijangkau dari tempat tinggal masing-masing.

Selain melaksanakan pemeriksaan para Lansia ini, personel Satgas Pamtas Yonif 726/Tml bersama tenaga kesehatan Puskesmas juga melakukan pengukuran tinggi dan berat badan, mengukur denyut nadi serta pernafasan dan tidak lupa memberikan penyuluhan tentang pentingnya menanamkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan agar terhindar dari segala penyakit.

(Khafid Mardiyansyah)