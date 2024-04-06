Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ada Aktivitas Pabrik Sepatu, Kemacetan Mulai Terlihat di Jalur Limbangan-Nagreg

Yuan Pangestu , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |16:07 WIB
Ada Aktivitas Pabrik Sepatu, Kemacetan Mulai Terlihat di Jalur Limbangan-Nagreg
A
A
A

GARUT - Lonjakan kendaraan pemudik di Jalur Selatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang, mulai terlihat ada antrian kendaraan sepanjang 2 kilometer menuju arah timur.

Mayoritas kendaraan didominasi kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat. Adanya antrean kendaraan ini dipicu karna di daerah Limbangan masih ada pabrik pembuat sepatu yang masih beroperasi.

Antrean kendaraan telihat di Kawasan Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, pada Sabtu sore. Antrean kendaraan sendiri mulai terjadi dari barat menuju timur dengan panjang mencapai dua kilometer.

Ekor antrian kendaraan kendaraan pemudik sendiri bahkan telah mencapai kawasan Cikaledong. Pemudik yang menuju arah timur didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat.

Dari data petugas kepolisian di hari ke empat menjelang lebaran sedikitnya ada kenaikan 64 persen menjadi 11.977 kendaraan, dibandingkan dengan hari kemarin telah melintasi pos pelayanan Cikaledong.

"Meski kemacetan kendaraan pemudik di jalur selatan Nagreg tak berlangsung lama, penumpukan kendaraan dipediksi masih akan terjadi mengingat masih banyaknya pemudik dari ibu kota yang belum melaksanakan mudik ke kampung halaman," kata Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo.

(Khafid Mardiyansyah)

      
