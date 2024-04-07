Efek One Way di Tol, Ratusan Pemudik di Terminal Bekasi Terlantar

BEKASI - Ratusan pemudik yang hendak pulang kampung ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah di terminal induk Kota Bekasi, Jawa Barat menumpuk dan terlantar pada Sabtu (6/4/2024) malam.

Penumpukan penumpang ini lantaran bus yang hendak membawa pemudik mengalami keterlambatan dan terjebak macet akibat adanya penerapan sistem one way di dalam tol.

Sejak Sabtu sore hingga malam ini ratusan penumpang yang hendak mudik ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah rela menunggu berjam-jam di terminal induk Kota Bekasi.

Bahkan, ada sebagian penumpang yang menunggu sejak subuh. Namun, bus yang di tunggu tidak kunjung tiba. Selain itu, penumpukan penumpang ini lantaran banyak penumpang yang memilih mudik hari ini setelah libur bekerja.

"Belum dapat bus, tadi penuh tadi. Katanya bisnya yang terakhir, masih menunggu dari tadi magrib," ujar salah seorang pemudik, Fernanda Budi Irawan.