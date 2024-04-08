Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perdana Bawa Balita Mudik, Pasangan Muda Ini Siapkan Satu Koper Khusus untuk Anak

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |01:00 WIB
Perdana Bawa Balita Mudik, Pasangan Muda Ini Siapkan Satu Koper Khusus untuk Anak
Pasangan muda lakukan perjalanan mudik bawa bayi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mudik lebaran menjadi salah satu waktu yang ditunggu-tunggu bagi para pemudik yang merantau jauh dari kampung halaman. Namun mudik lebaran juga bisa menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi pasangan yang memiliki bayi.

Seperti halnya dengan pasangan muda yang satu ini yaitu Desi Oktavianti (29) dan Radifan (29) yang mudik ke Pekanbaru, Riau, dengan membawa putranya yang masih berusia 1,5 tahun. Ini merupakan kali pertama keduanya melangsungkan mudik dengan membawa anak.

Meski tiket pesawat harganya sedang melambung tinggi, keduanya tetap memilih untuk menggunakan pesawat agar lebih efisien waktu dan lebih nyaman. Terlebih keduanya membawa putra semata wayangnya.

“Kebetulan keluarga saya ada di Sukabumi, kami kerja di Jakarta. Jadi kalau pulang antara ke Sukabumi atau ke Pekanbaru,” kaya Desi Oktavianti kepada MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (7/4/2024).

Desi Oktavianti menjelaskan bahwa dirinya telah menyiapkan satu tas khusus yang berisi berbagai keperluan untuk si kecil, mulai dari popok hingga makanan bayi. Langkah ini ia lakukan demi menghemat waktu dan lebih efisien.

“Paling kalau persiapan itu pertama-tama satu tas harus perlengkapan bayi ya, kayak makannya, popok, dan lain sebagainya. Karena kalo di koper kan susah ya kalau harus buka tutup koper,” ujarnya.

Karena ini pertama kalinya mudik bersama anak yang masih balita, Desi Oktavianti mengkaku cukup kaget dan kesulitan dalam mempersiapkan segala keperluan si kecil.

Meski begitu, ia mencoba untuk lebih sabar dan tenang dalam menghadapi sang buah hati yang tiba-tiba rewel.

Selain tas untuk keperluan bayi, Radifan menjelaskan bahwa mereka juga membawa satu koper khusus yang digunakan untuk menarik segala perlengkapan bayi selama mudik lebaran.

“Kalau bisa dihitung, satu koper itu memang khusus buat bayi,” sahut Radifan.

