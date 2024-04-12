Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Kedua Lebaran, Lonjakan Penumpang di Stasiun Bogor Capai 52 Persen

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |00:33 WIB
Hari Kedua Lebaran, Lonjakan Penumpang di Stasiun Bogor Capai 52 Persen
Ilustrasi Stasiun Bogor (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Hari kedua Lebaran, terjadi lonjakan penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Bogor. Kenaikan mencapai 52 persen dibandingkan pada hari pertama Lebaran Rabu 10 April 2024.

"Ada (kenaikan), 52 persen," kata Kepala Stasiun Bogor Endarno dikonfirmasi MNC Portal, Kamis (11/4/2024).

Hingga pukul 15.00 WIB, tercatat ada 39.416 penumpang yang keluar dari Stasiun Bogor. Sedangkan, penumpang yang masuk atau berangkat dari menuju Jakarta sebanyak 24.709 penumpang.

"(Prediksi puncak lonjakan penumpang) bisa di H+3," jelasnya.

Diimbau, kepada para penumpang di Stasiun Bogor untuk selalu waspada dan menjaga barang bawaan. Termasuk menjaga anak-anak selama perjalanan.

"Untuk penumpang agar selalu mengawasi anak dan barang bawaannya," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
