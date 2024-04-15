Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Masalah Sampah, Pria di Bengkulu Tikam Wajah Tetangganya

Endro Dwirawan , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |16:29 WIB
Gegara Masalah Sampah, Pria di Bengkulu Tikam Wajah Tetangganya
Pria tikam tetangga di Bengkulu (Foto: Tangkapan layar CCTV/Endro Dwirawan)
BENGKULU - Gegara salah paham masalah sampah di depan rumah, seorang pria di Kota Bengkulu nekat menikam tetangganya sendiri hingga mengalami luka tusuk di bagian pipi. Tindak penganiayaan tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial.

Dalam rekaman CCTV, terlihat detik-detik seorang pria melakukan aksi penikaman terhadap tetangganya sendiri. Tampak dalam rekaman, pelaku berinisial AA (47) yang mengenakan kemeja warna putih terlibat cekcok dengan korban bernama Faisal (23)yang mengenakan kaos berwarna hitam.

Tak lama berselang, pelaku mengeluarkan sebilah pisau dan mencoba menusuk korban di bagian perut. Namun, berhasil ditangkis korban.

Pelaku lantas menikam pipi kiri korban sebanyak dua kali hingga korban jatuh bersimbah darah. Pelaku pun langsung kabur sambil membuang pisau yang ia pegang.

Video tindak penganiayaan ini terjadi pada malam takbiran lalu dan viral di media sosial. Pelaku yang sempat buron berhasil diringkus pihak kepolisian Sektor Gading Cempaka Kota Bengkulu saat pelaku pulang ke rumah pada Sabtu lalu.

Kapolsek Gading Cempaka Kompol Kadek Suwantoro mengatakan, tindakan pelaku dipicu lantaran kesalahpahaman masalah sampah, di mana rumah korban berdampingan dengan lapak berjualan milik korban. Pelaku naik pitam melihat tumpukan sampah di depan rumahnya dan menuding korban yang membuang sampah tersebut.

Sementara pasca kejadian, korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga dan warga yang melihat kejadian tersebut. Pasca ditangkap, pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan terancam Pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan ancaman paling ringan 2 tahun dan paling berat hingga 5 tahun kurungan penjara.

(Arief Setyadi )

      
