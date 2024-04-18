11 Anggota Keluarga Tewas dalam Serangan Israel di Sebuah Rumah di Gaza

GAZA – Perang antara Israel dan Hamas di Gaza kian memanas. Pertempuran dalam beberapa hari terakhir terfokus di Gaza tengah, di kamp pengungsi Nuseirat di utara Deir al-Balah, salah satu dari sedikit daerah yang belum diserbu pasukan Israel. Penduduk dan beberapa media Israel mengatakan pasukan Israel mundur dari kamp tersebut pada Rabu (17/4/2024) malam.

Di kamar mayat rumah sakit di Deir al-Balah, anggota keluarga al-Nouri berteriak dalam kesedihan dan kemarahan atas mayat-mayat di dalam kantong jenazah, yang berukuran beberapa anak kecil, dalam video yang diperoleh Reuters. Pihak berwenang mengatakan 11 orang tewas dalam serangan Israel di rumah keluarga tersebut pada Selasa (16/4/2024). Sebuah informasi mengungkapkan ke-11 orang yang tewas itu masih satu keluarga atau bersaudara satu sama lain.

"Oh masyarakat dunia, apa yang terjadi ini salah! Kasihanilah kami! Hentikan perang! Anak-anak sekarat di jalanan!,” terang seorang pria menangis di dalam rumah sakit yang penuh sesak.

Di tempat lain, media Hamas melaporkan pasukan Israel telah mundur dari Beit Hanoun di Gaza utara setelah serangan selama 36 jam di sana.

Di perbatasan utara Israel dengan Lebanon, di mana pertempuran lintas batas antara pasukan Israel dan gerakan Hizbullah yang bersekutu dengan Iran menimbulkan risiko eskalasi, Hizbullah mengatakan pihaknya telah meluncurkan rudal dan drone ke fasilitas militer di Israel utara sebagai pembalasan atas serangan Israel yang menewaskan anggota.Hizbullah.

Israel mengatakan 14 tentaranya terluka dalam insiden itu, enam di antaranya luka serius.

Sejak pejuang Hamas memicu perang di Gaza dengan menyerang Israel selatan, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 253 orang menurut penghitungan Israel, bentrokan telah meletus antara Israel dan kelompok-kelompok sekutu Iran yang berbasis di Lebanon, Suriah, Yaman dan Irak.