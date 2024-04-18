Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Rudal dan Drone Hizbullah Hantam Fasilitas Militer Israel, Lukai 14 Tentara Zionis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |09:40 WIB
Serangan Rudal dan Drone Hizbullah Hantam Fasilitas Militer Israel, Lukai 14 Tentara Zionis
Tentara Israel di lokasi serangan Hizbullah yang melukai lebih dari selusin orang di dekat Arab Al-Aramashe, 17 April 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

DUBAI – Kelompok Hizbullah Lebanon pada Rabu, (17/4/2024) mengatakan pihaknya meluncurkan rudal dan drone ke fasilitas militer di Israel utara sebagai pembalasan atas serangan Israel yang menewaskan anggota Hizbullah. Serangan ini menyebabkan setidaknya 14 tentara Israel terluka, menurut keterangan militer negara zionis tersebut.

Militer israel mengatakan enam tentaranya berada dalam kondisi serius dan telah menyerang sumber tembakan setelah mengidentifikasi beberapa peluncuran rudal anti-tank dan drone dari Lebanon menuju desa Badui di Arab al-Aramshe.

Situs berita Israel Ynet mengatakan para tentara itu berada di pusat komunitas di desa tersebut.

Pada Selasa, (16/4/2024) serangan Israel di Lebanon selatan menewaskan tiga orang, termasuk seorang komandan lapangan Hizbullah, kata sumber keamanan Lebanon.

Pasukan Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon telah saling baku tembak selama lebih dari enam bulan bersamaan dengan perang Gaza, yang merupakan permusuhan paling serius sejak mereka terlibat dalam perang besar pada 2006.

Pada Rabu, angkatan udara Israel mengatakan jet tempurnya menyerang infrastruktur Hizbullah di utara Baalbek di Lebanon timur, mencapai melampaui wilayah perbatasan selatan di mana Israel memfokuskan sebagian besar serangannya.

Halaman:
1 2
      
