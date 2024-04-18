Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 18 April: Konferensi Asia Afrika Digelar di Bandung

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |05:05 WIB
Peristiwa 18 April: Konferensi Asia Afrika Digelar di Bandung
Gedung Merdeka (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pada 18 April 1955, Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika, atau yang lebih dikenal sebagai Konferensi Bandung, menjadi momen bersejarah yang tidak terlupakan. Peristiwa ini merupakan pertemuan penting antara negara-negara Asia dan Afrika yang baru saja merdeka dari penjajahan.

Di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, delegasi dari 29 negara berkumpul dengan tujuan utama mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan di wilayah Asia-Afrika serta menentang hegemoni kolonialisme yang dipimpin oleh negara-negara Barat.

Konferensi ini mencerminkan keinginan bersama negara-negara Asia dan Afrika untuk memiliki suara yang lebih kuat dalam keputusan-keputusan global yang memengaruhi kawasan tersebut, terutama dalam konteks Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Selain itu, Konferensi Bandung juga menjadi wadah untuk menegaskan penolakan terhadap kolonialisme dan penindasan, terutama terhadap dominasi Prancis di Afrika Utara dan Aljazair.

Hasil dari pertemuan ini adalah Dasasila Bandung, sebuah manifesto yang berisi sepuluh prinsip tentang dukungan terhadap kerukunan dan kerjasama global. Dasasila Bandung mencakup prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB dan juga mencerminkan pandangan dari tokoh-tokoh seperti Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru.

Konferensi ini akhirnya melahirkan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961, sebuah gerakan politik yang memiliki peran penting dalam politik global pada masa itu.

Perlu dicatat bahwa Konferensi Asia–Afrika tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan hasil dari perjalanan panjang yang dimulai dari Persidangan Bogor pada tahun 1949. Persidangan Bogor menjadi langkah awal dalam perjuangan menuju kemerdekaan dan kerjasama antar-negara Asia dan Afrika, yang kemudian mencapai puncaknya dalam Konferensi Asia–Afrika di Bandung.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement