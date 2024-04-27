Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Topi Tertinggal, Polisi di Lampung Tangkap Dua Karyawan Pembobol Toko Tempat Kerjanya

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |13:27 WIB
Gegara Topi Tertinggal, Polisi di Lampung Tangkap Dua Karyawan Pembobol Toko Tempat Kerjanya
BANDARLAMPUNG - Dua karyawan toko material di Lampung nekat membobol toko tempatnya bekerja di Jalan Endro Suratmin, Kecamatan Sukarame, Bandarlampung.

Kedua pelaku berinisial MJ (28) dan RH (31) yang merupakan warga Kabupaten Lampung Utara itu ditangkap pada Kamis (25/4/2024) dini hari.

Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan, kedua pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di wilayah Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

"Diback up Tim Tekab 308 Polresta Bandarlampung, dua pelaku ini kami tangkap tanpa perlawanan di rumahnya masing masing," ujar Warsito saat dikonfirmasi, Sabtu (27/4).

Warsito menjelaskan, peristiwa pencurian itu terjadi pada Senin (15/4) malam. Saat itu, pelaku berhasil menggasak sejumlah barang seperti 10 rol kawat bendrat, 299 buah kawat las enka ukuran 5 kg, 120 buah kawat las enka ukuran 1 kg, 80 buah kawat las enka ukuran 2 kg dan 346 batang besi behel.

"Kedua pelaku ini menjalankan aksinya bersama KN (DPO) dan salah satu rekan KN, saat ini masih kita lakukan pengejaran terhadap kedua pelaku," kata Warsito.

Warsito menambahkan, kedua pelaku MJ dan RH bekerja sebagai buruh bongkar muat di toko material yang dicurinya.

Warsito melanjutkan, aksi pencurian ini telah direncanakan oleh keempat pelaku. Hal itu diperkuat adanya mobil minibus yang dirental komplotan pelaku untuk bisa membawa barang curian.

Topik Artikel :
lampung pembobolan pencurian
