Hilang Kendali, Truk Muatan Tanah Hantam Pos Polisi hingga Hancur

PALEMBANG - Sebuah dump truck pengangkut tanah hilang kendali hingga menabrak Pos lalu lintas (Poslantas) yang berada di trotoar lampu merah di kawasan Kertapati, Jalan Nilakandi, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan.

Truk bernomor polisi B 9750 OY bermuatan tanah ini menabrak Poslantas diduga hilang kendali ketika hendak berbelok ke jalan tanjakan menuju Desa Begayut.

Kanit Gakum Polrestabes Palembang Iptu Sukakum, mengatakan, beratnya muatan tanah membuat truk tersebut akhirnya tak mampu menaiki tanjakan sehingga mundur dan menabrak Poslantas tersebut.

Beruntung dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa maupun luka luka hanya saja satu pos polisi tersebut hancur rata dengan tanah.

Kini, sopir truk telah di amankan petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh unit lakalantas Polrestabes Palembang.

(Arief Setyadi )