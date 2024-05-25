3 Fakta Lansia di Depok Tewas Dipangkuan Supir Angkot

SEORANG pria lanjut usia (lansia) tewas dipangkuan supir angkutan kota (angkot) di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok pada Jumat 24 Mei 2024 dini hari.

Irwan Setiawan mengatakan, korban awalnya menaiki angkot miliknya dari Jalan Dahlia, Pancoran Mas menuju ke arah Depok Timur, Sukmajaya. Berikut sejumlah faktanya:

1. Korban Tak Sadar Diri di Tengah Jalan

"Korban meninggal itu dia naik angkot saya dari Jalan Dahlia menuju ke Depok Timur tiba-tiba diperjalanan orang ini jatuh dipangkuan saya dalam kondisi sudah nggak sadarkan diri," kata Irwan kepada wartawan.

Irwan meminta bantuan rekan sesama sopir angkot untuk mengevakuasi korban. Dirinya pun membuat laporan polisi ke Polsek Sukmajaya.

"Langsung saya ke sebuah POM Gas, kabarin rekan yang lain untuk meminta bantuan yang lainnya. Terus saya laporan ke Polsek Sukmajaya," ujarnya.

2. Korban Duduk Disebelah Sopir

Sopir angkot Irwan mengatakan, bahwa korban Mr X duduk di bagian depan atau tepat disampingnya. Ia pun tidak mengetahui korban dalam keadaan sakit atau tidak.

"Duduk di depan, enggak tahu (kondisi sakit atau tidak) dia diam saja di setelah Bela Casa ini, jembatan Panus nggak sempat ngomong apa-apa dan nggak kenal," ungkapnya.