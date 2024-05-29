Mengenal Mayjen Budi Hariswanto, dari Dosen Sesko TNI hingga Kapusziad

MAYJEN TNI Budi Hariswanto kini menjabat sebagai Kepala Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (Kapusziad). Jabatan di embannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/401/IV/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dikutip dari tni.mil.id, pada Rabu (29/5/2024). Mayjen Budi merupakan salah satu dari 42 Perwira Tinggi (Pati) TNI yang mendapatkan promosi jabatan berdasarkan SK Panglima TNI tersebut. Mayjen Budi merupakan sosok kelahiran Madiun, Jawa Timur, 8 Maret 1970. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992 ini sebelumnya menjabat sebagai Dosen Ahli Bidang Strategi Sesko TNI dari tahun 2023-2024.

Karier militer jenderal bintang dua ini cukup cemerlang dengan sejumlah jabatan strategis yang pernah diembannya. Berikut beberapa jabatan yang pernah dijabat oleh Mayjen Budi Hariswanto. Di tahun 2008-2009, dia pernah menjabat Kasi Intel Korem 081/Dhirotsaha Jaya, Dandeninteldam V/Brawijaya tahun 2009-2011, Dandim 0832/Surabaya Selatan tahun 2011–2012.

Kemudian Pabandya-1/Progdalwasgar Spaban I/Ren Spamad tahun 2012-2014, Asintel Kasdam IX/Udayana tahun 2014, Pamen Denma Mabesad Dik Sesko TNI tahun 2015, Danrem 064/Maulana Yusuf tahun 2018, Paban II/Pampers Spamad tahun 2018-2020. Selanjutnya menjabat Pamen Denma Mabesad Dik Lemhannas tahun 2020, Kasrem 043/Garuda Hitam tahun 2021, Waasintel KSAD Bidang Inteltek dan Hublu tahun 2021–2023, Dosen Ahli Bidang Strategi Sesko TNI tahun 2023-2024, dan kini menjabat Kapusziad.

(Awaludin)