HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Mayjen Budi Hariswanto, dari Dosen Sesko TNI hingga Kapusziad

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |05:19 WIB
Mengenal Mayjen Budi Hariswanto, dari Dosen Sesko TNI hingga Kapusziad
Kapusziad, Mayjen Budi Hariswanto (foto: dok Sindo)
A
A
A

MAYJEN TNI Budi Hariswanto kini menjabat sebagai Kepala Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (Kapusziad). Jabatan di embannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/401/IV/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dikutip dari tni.mil.id, pada Rabu (29/5/2024). Mayjen Budi merupakan salah satu dari 42 Perwira Tinggi (Pati) TNI yang mendapatkan promosi jabatan berdasarkan SK Panglima TNI tersebut. Mayjen Budi merupakan sosok kelahiran Madiun, Jawa Timur, 8 Maret 1970. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992 ini sebelumnya menjabat sebagai Dosen Ahli Bidang Strategi Sesko TNI dari tahun 2023-2024.

Karier militer jenderal bintang dua ini cukup cemerlang dengan sejumlah jabatan strategis yang pernah diembannya. Berikut beberapa jabatan yang pernah dijabat oleh Mayjen Budi Hariswanto. Di tahun 2008-2009, dia pernah menjabat Kasi Intel Korem 081/Dhirotsaha Jaya, Dandeninteldam V/Brawijaya tahun 2009-2011, Dandim 0832/Surabaya Selatan tahun 2011–2012.

Kemudian Pabandya-1/Progdalwasgar Spaban I/Ren Spamad tahun 2012-2014, Asintel Kasdam IX/Udayana tahun 2014, Pamen Denma Mabesad Dik Sesko TNI tahun 2015, Danrem 064/Maulana Yusuf tahun 2018, Paban II/Pampers Spamad tahun 2018-2020. Selanjutnya menjabat Pamen Denma Mabesad Dik Lemhannas tahun 2020, Kasrem 043/Garuda Hitam tahun 2021, Waasintel KSAD Bidang Inteltek dan Hublu tahun 2021–2023, Dosen Ahli Bidang Strategi Sesko TNI tahun 2023-2024, dan kini menjabat Kapusziad.

(Awaludin)

      
