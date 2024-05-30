Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Jelang Idul Adha, Satgas Pangan Polri Pastikan Stok Beras Aman di Sumsel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |16:19 WIB
Jelang Idul Adha, Satgas Pangan Polri Pastikan Stok Beras Aman di Sumsel
Satgas Pangan Polri pastikan stok beras di Sumsel aman (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Satgas Pangan Polri memastikan stok dan ketersediaan beras di wilayah Sumatera Selatan jelang Hari Raya Idul Adha 2024 tercukupi atau aman. Sebab, Tim Satgas Pangan Polri langsung melakukan pengecekan di lapangan bersama jajaran Kementerian Pertanian.

Anggota Satgas Pangan Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Kombes M. Barly Ramadhany mengatakan kegiatan monitoring berkoordinasi dengan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan karena masuk dalam 5 produksi beras terbesar di Indonesia.

“Penyebab beras di Sumatera Selatan menjadi faktor utama inflasi, karena ketika musim panen sekarang harganya Rp10.000/kg, sedangkan pada saat musim paceklik itu harganya Rp13.000. Untuk wilayah DKI Jakarta yang tidak ada produksi beras, tetapi mendapat kiriman dari beberapa daerah harganya flat Rp12.500,” kata Barly, Kamis (30/5/2024).

Selanjutnya, Barly mengatakan hasil pengecekan produksi beras di PT. Wilmar Padi Indonesia ditemukan produksi beras per hari sebanyak 50-90 ton. Saat ini, kata dia, stok beras sebanyak 600 ton dan stok gabah sebanyak 3.000 ton. Adapun, harga beli gabah di petani Rp6.200/kg, area distribusi beras seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Dengan demikian, Barly memastikan bahwa stok beras akan cukup hingga Lebaran Hari Raya Idul Adha 2024 nanti.

“Berdasarkan dari hasil koordinasi dengan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan dan pengecekan PT Wilmar Padi Indonesia, saat ini dalam keadaan aman sampai dengan Lebaran Idul Adha,” pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement