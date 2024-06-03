Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Bus Wisata Terguling di Tanjakan Karanganyar, 8 Orang Terluka

Zannuar Setiadji , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |01:17 WIB
Bus Wisata Terguling di Tanjakan Karanganyar, 8 Orang Terluka
Bus wisata terguling di tanjakan Karanganyar (Foto : iNews)
A
A
A

KARANGANYAR - Bus wisata yang ditumpangi warga Grenjeng, Kabupaten Sleman, terguling di jalur tanjakan Simpang Tiga Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun 8 penumpang mengalami luka-luka sehingga dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat.

Bus yang mengangkut sedikitnya 30 orang tersebut sebelumnya sempat berkunjung di beberapa tempat wisata yang berada di Karanganyar, namun akan berkunjung ke Air Terjun Jumog, bus dengan plat nomor AD 7833 BV tersebut, terguling.

Kejadian bus terguling diduga sopir telat mengoper porsneling sehingga bus tak kuat menanjak di jalur tanjakan. Bus sempat mundur dan menabrak tebing sehingga bus terguling dan melintang di jalan.

Akibat kejadian tersebut delapan penumpang mengalami luka dan kini mendapatkan perawatan di RSUD Karanganyar.

Polres Karanganyar dan relawan beserta warga sekitar bergotong royong untuk mengevakuasi bus yang terguling hingga menutup badan jalan dan dibantu mobil transformer milik Polres Karanganyar.

"Saat ini polres karanganyar telah mengamankan supir bus untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut," ujar Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Aliet Alphard, Minggu (2/6/2024).

(Angkasa Yudhistira)

      
