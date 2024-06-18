Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Usai Spekulasi Berbulan-bulan, Vladimir Putin Konfirmasi Kunjungan ke Korut Setelah 24 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |08:56 WIB
Usai Spekulasi Berbulan-bulan, Vladimir Putin Konfirmasi Kunjungan ke Korut Setelah 24 Tahun
Putin konfirmasi kunjungan ke Korut usai 24 tahun berlalu (Foto: Reuters)
A
A
A

RUSIA – Kremlin telah mengkonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan perjalanan ke Korea Utara pada Selasa (18/6/2024), setelah berbulan-bulan spekulasi mengenai kunjungan yang banyak dibesar-besarkan tersebut.

Setelah kereta besar anti peluru berwarna hijau milik Kim Jong Un melaju di Timur Jauh Rusia tahun lalu, pemimpin Korea Utara tersebut mengundang Putin untuk mengunjunginya. Undangan itu diterima dengan sepatutnya.

Selama seminggu terakhir, sejumlah sumber mengisyaratkan bahwa kunjungan itu akan segera terjadi, dan citra satelit juga menunjukkan persiapan yang sedang dilakukan di Korea Utara.

Ketika pertanyaan “kapan” terjawab, selanjutnya muncul desas-desus mengenai berita mengenai kesepakatan yang dicapai, konsekuensi perang di Ukraina, serta gambaran menakjubkan tentang kemegahan dan upacara yang pasti akan menyertai kunjungan kedua pemimpin tersebut.

Kremlin menggambarkan acara tersebut sebagai kunjungan kenegaraan persahabatan dengan media Rusia melaporkan bahwa Putin dan Kim mungkin menandatangani perjanjian kemitraan, termasuk mengenai masalah keamanan, dan memberikan pernyataan bersama kepada pers.

Pertama, ada rasa ingin tahu yang wajar mengingat ini adalah kedua kalinya Putin mengunjungi Korea Utara. Kunjungan pertama dilakukan pada tahun 2000 di awal karir kepresidenannya, ketika ayah Kim, Kim Jong-Il, masih menjadi pemimpin tertinggi.

Namun lebih dari itu, hubungan ini meskipun tidak pada tingkat yang dinikmati pada masa Uni Soviet, kini telah berubah dari saling berbasa-basi menjadi saling menguntungkan, dan hal ini membuat Barat khawatir.

Kremlin mengatakan ada ruang untuk hubungan yang sangat mendalam antara Rusia dan Korea Utara, dan meskipun mereka mengatakan hal ini tidak perlu menjadi perhatian siapa pun, mereka merekomendasikan mereka yang berpikir untuk menentang hubungan yang sedang berkembang ini untuk berpikir ulang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement