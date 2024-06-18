Usai Spekulasi Berbulan-bulan, Vladimir Putin Konfirmasi Kunjungan ke Korut Setelah 24 Tahun

RUSIA – Kremlin telah mengkonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan melakukan perjalanan ke Korea Utara pada Selasa (18/6/2024), setelah berbulan-bulan spekulasi mengenai kunjungan yang banyak dibesar-besarkan tersebut.

Setelah kereta besar anti peluru berwarna hijau milik Kim Jong Un melaju di Timur Jauh Rusia tahun lalu, pemimpin Korea Utara tersebut mengundang Putin untuk mengunjunginya. Undangan itu diterima dengan sepatutnya.

BACA JUGA: Pasukan Rusia Bunuh Penyandera yang Terkait dengan ISIS di Pusat Penahanan

Selama seminggu terakhir, sejumlah sumber mengisyaratkan bahwa kunjungan itu akan segera terjadi, dan citra satelit juga menunjukkan persiapan yang sedang dilakukan di Korea Utara.

Ketika pertanyaan “kapan” terjawab, selanjutnya muncul desas-desus mengenai berita mengenai kesepakatan yang dicapai, konsekuensi perang di Ukraina, serta gambaran menakjubkan tentang kemegahan dan upacara yang pasti akan menyertai kunjungan kedua pemimpin tersebut.

Kremlin menggambarkan acara tersebut sebagai kunjungan kenegaraan persahabatan dengan media Rusia melaporkan bahwa Putin dan Kim mungkin menandatangani perjanjian kemitraan, termasuk mengenai masalah keamanan, dan memberikan pernyataan bersama kepada pers.

Pertama, ada rasa ingin tahu yang wajar mengingat ini adalah kedua kalinya Putin mengunjungi Korea Utara. Kunjungan pertama dilakukan pada tahun 2000 di awal karir kepresidenannya, ketika ayah Kim, Kim Jong-Il, masih menjadi pemimpin tertinggi.

Namun lebih dari itu, hubungan ini meskipun tidak pada tingkat yang dinikmati pada masa Uni Soviet, kini telah berubah dari saling berbasa-basi menjadi saling menguntungkan, dan hal ini membuat Barat khawatir.

Kremlin mengatakan ada ruang untuk hubungan yang sangat mendalam antara Rusia dan Korea Utara, dan meskipun mereka mengatakan hal ini tidak perlu menjadi perhatian siapa pun, mereka merekomendasikan mereka yang berpikir untuk menentang hubungan yang sedang berkembang ini untuk berpikir ulang.