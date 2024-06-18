Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Maryland Ampuni 175.000 Orang yang Dihukum karena Pelanggaran Ganja

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |14:14 WIB
Maryland Ampuni 175.000 Orang yang Dihukum karena Pelanggaran Ganja
Maryland ampuni 175.000 orang akibat pelanggaran ganja (Foto: AP)
A
A
A

MARYLAND - Gubernur Maryland Wes Moore telah mengampuni lebih dari 175.000 orang yang dihukum karena pelanggaran ganja, dalam sebuah langkah untuk mengatasi kerusakan selama beberapa dekade yang disebabkan oleh perang melawan narkoba.

Moore mengatakan perintah eksekutifnya menandai pengampunan tingkat negara bagian yang paling luas dalam sejarah Amerika dan tindakan serupa yang terbesar dalam sejarah bangsa kita.

“Maryland akan menggunakan momen ini untuk memperbaiki banyak kesalahan sejarah,” terangnya, dikutip Reuters.

Ganja telah legal di Maryland selama hampir satu tahun, dan lebih dari separuh penduduk Amerika kini tinggal di negara bagian yang melegalkan ganja.

Pemerintah federal juga mengklasifikasi ulang obat tersebut, dan Presiden Joe Biden telah dua kali mengeluarkan pengampunan massal bagi warga Amerika Serikat (AS) yang menghadapi tuduhan kepemilikan.

Moore, 45, seorang bintang baru di Partai Demokrat, mengatakan bahwa negara bagian tersebut telah meluncurkan salah satu pasar legal terbaik dan paling adil di negara ini sejak obat tersebut dilegalkan melalui referendum.

“Legalisasi tidak memutar balik waktu atas kerugian yang ditimbulkan oleh perang terhadap narkoba selama beberapa dekade,” katanya pada Senin (17/6/2024) di gedung DPR negara bagian di Annapolis.

“Kita tidak bisa merayakan manfaat legalisasi jika kita tidak mengatasi konsekuensi kriminalisasi,” lanjutnya.

Laporan negara bagian pada tahun 2022 menemukan bahwa, meskipun warga kulit putih Maryland menggunakan ganja pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan warga kulit hitam, warga kulit hitam Maryland dua kali lebih mungkin ditangkap atas tuduhan kepemilikan sebelum legalisasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178790/pengedar-H7IR_large.jpg
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar di Tambora, 2,1 Kg Ganja Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/525/3163136/ganja-SIRB_large.jpg
Bersedia Utang Dibayar Pakai Ganja 1 Kg, Dua Pria Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152112/ganja-RugI_large.jpg
Satuan PJR Gagalkan Penyelundupan 4 Kg Ganja Asal Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/519/3124561/ganja-ELjd_large.jpg
Terungkap! Ini Pemilik Ladang Ganja di Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124517/ladang_ganjar-1kG2_large.jpg
Geger Ladang Ganja di Bromo, DPR: Pengawasannya Lemah, Tindak Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037397/30-kg-ganja-dikirim-lewat-jasa-ekspedisi-polsi-tangkap-bandar-dan-kurir-FGNN0HT7dN.jpg
30 Kg Ganja Dikirim Lewat Jasa Ekspedisi, Polsi Tangkap Bandar dan Kurir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement