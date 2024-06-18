Video Tunjukkan 20 Orang Merampok Toko Perhiasan Gunakan Palu dan Peralatan untuk Pecahkan Etalase

Video tunjukkan 20 orang merampok toko perhiasan gunakan palu dan peralatan untuk pecahkan etalase (Foto: Sunnyvale DPS)

SUNNYVALE - Sekitar 20 perampok memasuki toko perhiasan Sunnyvale pada Rabu (12/6/2024) sore dan menggunakan palu dan peralatan untuk memecahkan etalase sebelum melarikan diri dengan membawa barang curian.

Departemen Keamanan Publik Sunnyvale merespons pada pukul 13.27. kepada PNG Jewellers yang berlokasi di 791 E El Camino Real atas laporan perampokan yang sedang berlangsung. Polisi pun langsung melakukan pengejaran.

Setelah tersangka mencuri barang-barang berharga, mereka meninggalkan lokasi dengan beberapa mobil sebelum petugas tiba.

Dua kendaraan yang diyakini terlibat dalam perampokan tersebut ditemukan berusaha meninggalkan lokasi kejadian dan meskipun petugas berusaha menghentikan penegakan hukum, kedua kendaraan tersebut berhasil mengejar mereka.

Petugas mengatakan mereka mengikuti kendaraan tersebut dari Sunnyvale dan akhirnya menuju US Highway 101 menuju Semenanjung tetapi tidak melanjutkan pengejaran kendaraan pertama karena mereka tidak dapat melihatnya.

Saat kendaraan kedua sedang melaju, para tersangka membuang perhiasan curiannya namun petugas kehilangan kendaraannya saat pengejaran.

Namun, mobil itu ditemukan tak lama kemudian ketika para tersangka meninggalkannya di Highway 101 dekat Whipple Avenue.

Pejabat keselamatan publik mengatakan lima tersangka yang berada di dalam kendaraan tersebut berusaha melarikan diri dengan berjalan kaki melintasi jalan bebas hambatan dan menuju kawasan industri terdekat.