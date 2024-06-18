Bayi Baru Lahir Dibungkus Handuk Ditemukan Sebuah Keluarga di Jembatan Kecil

Bayi baru lahir dibungkus handuk ditemukan sebuah keluarga di jembatan kecil (Foto: Ilustrasi/Freepik)

TEXAS - Sebuah keluarga yang berjalan di jalan setapak di Texas akhir pekan ini menemukan sesuatu yang mengejutkan ketika mereka melihat bayi baru lahir terlantar terbungkus handuk.

Pihak berwenang mengatakan bayi yang ditemukan pada Sabtu (15/6/2024) malam itu “baru lahir” dengan sisa tali pusar masih ada.

Keluarga yang menemukan bayi itu langsung menghubungi petugas darurat.

Kantor Sheriff Harris County pada Sabtu (15/6/2024) mengatakan bayi itu dalam kondisi stabil di sebuah rumah sakit di Katy, Texas, AS.

Kantor sheriff mengatakan seorang “laki-laki tak dikenal” telah meninggalkan bayinya di jembatan kecil, namun mereka belum mengetahui tersangkanya.

Sekitar pukul 09.00 waktu setempat, Daniela Fedele sedang berjalan di jalan setapak bersama suaminya, putrinya yang berusia tiga tahun, dan anjing mereka ketika dia melihat sesuatu.

“Saya melihat dua kaki kecil bergerak…dan saya berteriak kepada suami saya, 'Ya Tuhan, sayang, sayang!'” kata Fedele kepada stasiun televisi lokal KHOU. Suaminya segera berteriak untuk memanggil layanan darurat.