Meksiko Kian Mencekam, Wali Kota Terpilih Ditembak Mati di Kepala

MEKSIKO - Seorang wali kota yang baru terpilih ditembak dan dibunuh pada Senin (17/6/2024) di Meksiko selatan, di negara bagian Guerrero.

Menurut kantor kejaksaan negara bagian Guerrero, Salvador Villalva Flores berada di dalam bus ketika dia ditembak mati di kepala di kota San Pedro las Playas.

Kota pantai itu berjarak hampir dua jam dari pantai Copala, tempat Villalva terpilih sebagai walikota pada 2 Juni lalu.

Tidak ada rincian tambahan mengenai penembakan itu yang diberikan. Guerrero adalah rumah bagi sejumlah organisasi kriminal yang bersaing untuk menguasai wilayah.

Setidaknya 34 kandidat politik terbunuh di seluruh Meksiko menjelang dan setelah pemilu 2 Juni, menurut organisasi hak asasi manusia Data Civica.

(Susi Susanti)