Gempa Bumi Dangkal Kembali Guncang Cianjur

JAKARTA - Gempa kekuatan M2,1 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Selasa (18/6/2024), pukul 10.43 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa dangkal berpusat di darat.

Diketahui, sejak kemarin Cianjur diguncang gempa. BMKG melaporkan episenter gempa terletak pada koordinat 6.84 LS dan 107.09 BT, atau tepatnya berlokasi pada jarak 5 km Barat Daya Kabupaten Cianjur, pada kedalaman 5 km.

“Gempa (UPDATE) Mag:2.1, 18-Jun-24 10:43:35 WIB, Lok:6.84 LS, 107.09 BT (Pusat gempa berada di darat 5 km Barat Daya Cianjur), Kedlmn:11 Km Dirasakan (MMI) II Cianjur,” tulis BMKG lewat akun media sosial resminya.

Sementara itu, BMKG memastikan hingga saat ini belum ada dampak yang ditimbulkan. Mengingat, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data belum stabil dan lengkap. Namun, BMKG meminta masyarakat hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)