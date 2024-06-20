Gempa Bumi Guncang Bantul Yogyakarta Siang Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,2 mengguncang Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis (20/6/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 11.36 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 86 kilometer Barat Daya Bantul, DIY. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 27 kilometer.

"#Gempa Mag:3.2, 20-Jun-2024 11:36:44WIB, Lok:8.62LS, 110.05BT (86 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:27 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Bantul diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Khafid Mardiyansyah)