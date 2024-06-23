Pria Ditemukan Tergeletak Bersimbah Darah di Trotoar, Lehernya Ada Luka Bacok

SEMARANG – Seorang pria ditemukan tergeletak di pinggir trotoar Jalan Tlogosari Raya, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Polisi menyebut korban menderita luka bacok di leher.

Korban ditemukan warga pada Minggu (23/6/2024) sekira pukul 05.15 WIB. Identitasnya diketahui bernama Robyadi (43) warga Kecamatan Semarang Timur. Saat ini, dia masih dirawat di RSWN Kota Semarang.

Fotonya beredar luas di media sosial. Dari foto yang dilihat, dia mengenakan celana jeans warna biru, kaus lengan panjang motif garis hitam putih, jari manis tangan kiri memakai cincin, memakai ikat pinggang warna hitam. Ceceran darah tampak membasahi trotoar, di sisi kiri dekat kepala dan leher.

Kapolsek Pedurungan Kompol Dina Novitasari mengemukakan pihaknya menerima laporan dari warga adanya orang tergeletak di sana.

“Warga melapor ke Polsek pukul 05.15 WIB. Kapolsek, Kanit Reskrim dan piket fungsi ke TKP melaksanakan olah TKP,” kata Kompol Dina, Minggu.