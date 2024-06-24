Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kata Pengamat Soal All-Time High (ATH) Saham BBKP, Akankah Melejit?

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |13:44 WIB
Kata Pengamat Soal <i>All-Time High</i> (ATH) Saham BBKP, Akankah Melejit?
Performa fundamental BBKP positif seiring membaiknya rasio {loan at risk} (LAR) di kuartal I-2024. Jadi prospek sahamnya masih menarik (Foto: Dok KB Bank)
Jakarta-Selama tiga tahun terakhir, KB Bank telah mengalami transformasi besar-besaran. Transformasi ini juga didukung oleh KB Financial Group (KBFG), yang kini jadi induk usaha KB Bank. Transformasi tersebut membuahkan hasil cukup positif.

Di tiga bulan pertama tahun ini KB Bank berhasil mencatat perbaikan rasio kredit berisiko atau loan at risk (LAR) yang terus menurun, dengan capaian kurang dari 35%. LAR tersebut terus menurun dibandingkan periode akhir 2023 yang berada di kisaran 40% dan periode akhir 2022 di kisaran 50%.

Pada awal periode transformasi KB Bank pada 2021, atau setahun setelah KB Kookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali, rasio LAR KB Bank sempat menyentuh angka 65%. KBFG melalui KB Kookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali KB Bank sejak tahun 2020. Tercatat, per 31 Januari 2024, Kookmin Bank memegang 67% saham BBKP.

“Capaian kinerja positif KB Bank semakin menjadikan kami lebih optimis untuk dapat melakukan ekspansi kredit yang lebih berkualitas, di mana tahun ini kami menargetkan pertumbuhan dari segmen UMKM dan ritel dengan menjadikan segmen wholesale sebagai anchor untuk ekosistem bisnis,” tutur Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong.

      
