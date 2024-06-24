Korban Wanita Terikat Kabel Ties di Grobogan Terapis Pijat

GROBOGAN - Satreskrim Polres Grobogan menyebutkan korban meniggal di rumah kos atau kontrakan di Purwodadi, Grobogan, Sabtu 22 Juni 2024, ternyata bukan LS (23) melainkan DW (33).

DW (33) wanita yang ditemukan meninggal dengan kondisi naas terikat kaki dan tangannya di rumah kontrakan kawasan Purwodadi, Grobogan, malam merupakan sorang terapis pijat.

DW diketahui bersuami dan memiliki dua anak. Bahkan satu di antaranya masih balita. Menurut penuturan pelanggan korban, DW ini diketahui adalah orang baik dan bekerja sebagai terapis pijat hingga bekam.

"Itu mbak DW terapis yang sering saya pakai. Kasihan juga karena dia memiliki dua anak satunya masih kecil (balita). Semoga pelaku segera ditemukan dan diadili," jelas Dewi kepada MNC Portal Indonesia melalui pesan singkat, Minggu (23/6/2024).

Sementara itu, menurut kepolisian, DW diketahi sebelumnya Sabtu (22/6/2024) pagi didatangi dua orang. Keterangan warga juga menyebutkan dalam pertemuan DW bersama dua orang lelaki tersebut sempat cekcok. Hingga akhirnya warga berinisiatif mendatangi rumah terapis pijat itu pada petang jelang magrib.

"Pas mau magrib ternyata dilihat tidak ada respons kemudian warga berinisiatif melakukan pengecekan lebih lanjut. Ternyata pintu yang didobrak juga tidak ada respon dari pemilik rumah (DW terapis pijat)," ujar Kapolsek Purwodadi AKP Dedy Setyanto.