HOME NEWS NEWS

Perindo Diajak PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, Begini Tanggapan Angela Tanoesoedibjo

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |19:15 WIB
Perindo Diajak PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, Begini Tanggapan Angela Tanoesoedibjo
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian Nasional I DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menanggapi santai ajakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait sikap politik di Pilkada Jakarta 2024.

Dirinya menekankan keputusan akan diambil demi kebaikan bersama dan warga Jakarta tentunya.

"Kami merasa ajakan di DKI penting dan kami tentunya akan terus membuka komunikasi dan keputusan itu akan diambil supaya dengan kebaikan bersama dan kebaikan warga Jakarta," kata Angela kepada wartawan di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2024).

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menerima kedatangan petinggi Partai Perindo yang diwakili Ketua Harian Nasional I DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo di DPP PKS, TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (27/6/2024) sore.

Dalam kesempatan itu, Syaikhu mengajak Perindo bergabung koalisi mengusung Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacagub/Bacawagub) DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Mohammad Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
