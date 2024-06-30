Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ungkap Jaringan Narkoba Sumatera-Jawa, Polisi Sita 26,2 Kg Sabu dan 36,3 Kg Ganja

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |13:28 WIB
Ungkap Jaringan Narkoba Sumatera-Jawa, Polisi Sita 26,2 Kg Sabu dan 36,3 Kg Ganja
Polres Lampung Selatan saat jumpa pers kasus narkoba (foto: dok MPI)
LAMPUNG SELATAN - Polres Lampung Selatan menggagalkan pengiriman puluhan kilogram narkoba jenis sabu dan ganja melalui Pelabuhan Bakauheni. Narkoba berbagai jenis senilai Rp 32,8 miliar itu masuk dalam jaringan antar provinsi.

Adapun barang bukti narkoba yang berhasil diamankan yakni 26,2 kilogram sabu, 36,3 kilogram ganja, 14.936 butir inex dan 2.660 butir erimin-5.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan dari beberapa kasus selama Operasi Antik Krakatau 2024.

"Ada beberapa kasus yang berhasil kami ungkap selama pelaksanaan Operasi Antik Krakatau 2024. Ada beberapa kasus besar yang mana pengungkapan ini berkaitan dalam jaringan antar provinsi yakni Sumatera Jawa," ujar Yusriandi dalam keterangannya, Minggu (30/6/2024).

Yusriandi menuturkan, ada 10 TKP dalam pengungkapan jaringan tersebut dengan total tersangka yang diamankan sebanyak 42 orang.

"Total kasus ada 13 dengan total tersangka ada 42 yang berhasil amankan di 10 TKP berbeda diantaranya area pemeriksaan Seaport Interdiction Bakauheni, di rumah makan Indah Raso, di rumah makan Minikhas dan di Pasar Siring Itik, Kecamatan Bakauheni," terang Yusriandi.

Akibatnya perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 111 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun atau seumur hidup dan atau hukuman mati.

(Awaludin)

      
