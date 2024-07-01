Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kebakaran Hotel di Gejayan Yogya, 2 Orang Sempat Terjebak

Heru Trijoko , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |20:01 WIB
Kebakaran Hotel di Gejayan Yogya, 2 Orang Sempat Terjebak
Kebakaran hotel di Yogyakarta (Foto: Heru Trijoko)
A
A
A

SLEMAN - Hotel Yellow Star di kawasan Jalan Gejayan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Senin (1/7/2024) sore mengalami kebakaran dan menimbulkan kepulan asap pekat di dalam ruangan.

Akibatnya, sebanyak dua orang yang diduga tamu hotel sempat terjebak sebelum akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat aman. Meski tak mengakibatkan korban jiwa maupun luka, namun butuh 30 personel dan tujuh unit mobil pemadam kebakaran untuk bisa menjinakkan si jago merah.

Sirkulasi udara yang tertutup rapat membuat asap kebakaran sulit keluar yang menyebabkan petugas pemadam kebakaran kesulitan masuk ke titik asal munculnya kobaran api. Bahkan, kepulan asap pekat di dalam ruangan sempat membuat dua orang tamu hotel sempat terjebak sebelum akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat aman.

Kepala Seksi Operasional dan Investigasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman, Nawa Murtiyanto menerangkan, butuh waktu sekira dua jam lamanya guna memadamkan api. Titik api sendiri diduga berasal dari salah satu ruang karyawan engineering hotel dan meluas ke gudang atau office.

Hingga Senin petang, penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat. Sementara aktivitas hotel sudah mulai beroperasi seperti biasa.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964/kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174959/kebakaran-VkdE_large.jpg
Saat Personel Polri-TNI Sinergi Berjibaku Padamkan Api di Kompleks Kodam Lama Jayapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174954/kebakaran-TjFA_large.jpg
Rumah Kontrakan di Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174932/kebakaran-qTaU_large.jpg
Kebakaran Lahap 22 Rumah di Kodam Lama Jayapura, Polisi Kerahkan Tiga Unit Rantis AWC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/18/3174338/viral-Ij9t_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Hebat Landa Kilang Minyak Milik Chevron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174252/kebakaran-Ufzd_large.jpg
Warteg di Kemayoran Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan Jinakkan Api
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement