Kebakaran Hotel di Gejayan Yogya, 2 Orang Sempat Terjebak

SLEMAN - Hotel Yellow Star di kawasan Jalan Gejayan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Senin (1/7/2024) sore mengalami kebakaran dan menimbulkan kepulan asap pekat di dalam ruangan.

Akibatnya, sebanyak dua orang yang diduga tamu hotel sempat terjebak sebelum akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat aman. Meski tak mengakibatkan korban jiwa maupun luka, namun butuh 30 personel dan tujuh unit mobil pemadam kebakaran untuk bisa menjinakkan si jago merah.

BACA JUGA: Sempurna Pasaribu Wartawan yang Tewas dalam Kebakaran di Rumahnya Konsumsi Sabu

Sirkulasi udara yang tertutup rapat membuat asap kebakaran sulit keluar yang menyebabkan petugas pemadam kebakaran kesulitan masuk ke titik asal munculnya kobaran api. Bahkan, kepulan asap pekat di dalam ruangan sempat membuat dua orang tamu hotel sempat terjebak sebelum akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat aman.

Kepala Seksi Operasional dan Investigasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman, Nawa Murtiyanto menerangkan, butuh waktu sekira dua jam lamanya guna memadamkan api. Titik api sendiri diduga berasal dari salah satu ruang karyawan engineering hotel dan meluas ke gudang atau office.

BACA JUGA: Polisi Olah TKP Kebakaran yang Tewaskan Satu Keluarga Wartawan di Karo

Hingga Senin petang, penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat. Sementara aktivitas hotel sudah mulai beroperasi seperti biasa.

(Arief Setyadi )