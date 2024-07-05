Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
NEWS

ICRC: Siapapun yang Jadi Gubernur Jakarta Maka Pintu Capres 2029 Bakal Terbuka

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |23:24 WIB
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Ide Cipta Research and Consulting (ICRC) Hadi Suprapto Rusli menyatakan bahwa siapapun yang terpilih untuk menjadi Gubernur Jakarta lewat kontestasi Pilkada serentak 2024, maka pintu untuk menjadi kandidat calon presiden (Capres) di 2029 mendatang, akan terbuka lebar.

Hal ini disampaikan Hadi dalam acara Politics Reborn vol 1 bertajuk 'Siapa Layak Pimpin Jakarta?' yang digelar Partai Perindo di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Menurut dia, kendati status Ibu Kota Jakarta sudah pindah, Jakarta tetap menjadi barometer bagi politik Indonesia. Menurut dia, hingga saat ini Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan.

Selain itu, Jakarta juga menjadi Provinsi yang paling mudah diakses oleh media massa. "Dan ini tangga bagi mereka yang akan menjadi Gubernur DKI Jakarta itu untuk menuju RI1, siapapun itu. Makanya berhasil membangun DKI Jakarta, maka pintu mereka untuk menjadi calon presiden 2029 itu akan terbuka," kata Hadi dalam paparannya.

