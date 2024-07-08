Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Bintaro Sebut Dinding Tol JORR Mulia Bhakti Kerap Longsor

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |02:29 WIB
Warga Bintaro Sebut Dinding Tol JORR Mulia Bhakti Kerap Longsor
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Warga Jalan Mulia Bhakti menyebutkan, dinding Tol JORR yang berlokasi di kawasan Jalan Mulia Bhakti, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan sudah kerap terjadi longsor. Longsor kerap berpindah tempat meski masih di deretan yang sama.

"Ada tiga tahun sudah tiga kali ini, makanya yang ujung sana itu sudah berapa kali dibetulin. Sebelah sini juga, sana juga, kalau hujan deres itu sering keluar air," ujar warga, Sanksi di lokasi, Minggu (7/7/2024).

Menurutnya, beruntung dalam waktu 3 kali longsor dalam 3 tahun itu, tak ada korban jiwa, baik warga maupun pengguna jalanan. Hanya ada kendaraan saja yang kerap terimbas longsoran, termasuk saat terjadi longsor pada Sabtu, 7 Juli 2024 kemarin.

"Kemarin itu ada dua kendaraan yang terkana puing longsoran, dia terparkir di depan bengkel ban. Tapi tidak sampai mengalami kerusakan berat," tuturnya.

Sementara itu, warga lainnya, Saifudin menambahkan, longsornya dinding Tol JORR iti diawali dengn adanya air yang keluar dari bagian dinding tersebut. Tak lama, terdapat kendaraan jenis truk besar yang melintasi jalan tol mengarah Tanah Kusir hingga akhirnya tak lama dinding tersebut ambrol.

"Mungkin beban berat sampai terguncang-guncang akhirnya ambrol. Sebelumnya yah tak kelihatan kalau mau ada longsor, normal, mungkin karena hujannya kemarin dari setengah 11.00 WIB sampai sore, kejadian sekitar 13.30 WIB, pas hujan deras, bisa jadi aliran air mampet, air keluar, menimpa bagian yang longsor," katanya.

(Awaludin)

      
