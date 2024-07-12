Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Gempa M 3,1 Guncang Samosir Sumut, Pusatnya di Darat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |10:00 WIB
Gempa M 3,1 Guncang Samosir Sumut, Pusatnya di Darat
Titik gempa di Samosir (BMKG)
JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,1 mengguncang Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jumat (12/7/2024) pukul 09.21 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa ini berpusat di darat.

Pusat gempa ini berada di 7 kilometer arah barat daya Samosir pada 3 kilometer. Episenter gempa berada di titik koordinat 2,59 Lintang Utara dan 98,64 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:3.1, 12-Jul-24 09:21:09 WIB, Lok:2.59 LU, 98.64 BT (Pusat gempa berada di darat 7 km barat daya Samosir), Kedlmn:3 Km Dirasakan (MMI) II-III Pangururan,” lapor BMKG dalam keterangan resminya.

 BACA JUGA:

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Salman Mardira)

      
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3177870/gempa-eK5S_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177121/gempa-eWsg_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347/gempa-VHqJ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333/gempa-xdCs_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926/gempa-slMt_large.jpg
