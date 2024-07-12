Gempa M 3,1 Guncang Samosir Sumut, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,1 mengguncang Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jumat (12/7/2024) pukul 09.21 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa ini berpusat di darat.

Pusat gempa ini berada di 7 kilometer arah barat daya Samosir pada 3 kilometer. Episenter gempa berada di titik koordinat 2,59 Lintang Utara dan 98,64 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:3.1, 12-Jul-24 09:21:09 WIB, Lok:2.59 LU, 98.64 BT (Pusat gempa berada di darat 7 km barat daya Samosir), Kedlmn:3 Km Dirasakan (MMI) II-III Pangururan,” lapor BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

