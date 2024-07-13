Remaja di Bojonegoro Ditemukan Tewas di Saluran Irigasi dengan Kondisi Penuh Luka

BOJONEGORO - Seorang remaja ditemukan tewas dengan kondisi luka parah di dekat jembatan Kanor - Rengel (Kare), Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Bojonegoro, Sabtu (13/7/2024).

Korban diketahui berinisial A (20), warga Desa Banjaran Kecamatan Baureno Bojonegoro. Korban ditemukan dalam kondisi tergeketak di saluran air, dengan kondisi luka parah, terutama di bagian kepala.

"Korban diantar warga ke puskesmas sekitar pukul 01.00 WIB, dengan kondisi sudah meninggal dunia," kata Nur, salah satu warga setempat.

Sampai saat ini penyebab meninggalnya korban masih simpang siur, ada yang menyebut kecelakaan namun ada yang mengatakan karena dikeroyok.

Sementara itu, Kanit Penegakan Hukum (Gakkum), Satlantas Polres Bojonegoro Ipda Septian mengatakan, sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman.

"Di wilayah Kanor memang betul ada kejadian, dan saat ini masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman," jelasnya.

(Awaludin)