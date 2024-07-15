Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Fakta Penyebab Kebakaran Hanguskan Asrama Polsek Balaraja

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |06:00 WIB
3 Fakta Penyebab Kebakaran Hanguskan Asrama Polsek Balaraja
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
TANGERANG - Kebakaran melanda asrama Polsek Balaraja, Polresta Tangerang di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang Sabtu (13/7/2024) dini hari.

Okezone merangkum fakta-fakta kebakaran Asrama Polsek Balaraja. Berikut ulasannya:

1. Kebakaran Diduga Akibat Korsleting Listrik

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono mengungkapkan kebakaran itu diduga akibat adanya korsleting listrik.

“(Kebakaran) diduga karena arus pendek atau konsleting listrik,” kata Baktiar saat dihubungi, Minggu (14/7/2024).

2. Empat Unit Mobil Damkar Diterjunkan ke Lokasi

Sebelumnya, Si Jago Merah menghanguskan seluruh bangunan asrama Polsek Balaraja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang mengerahkan empat unit armada pemadam kebakaran (damkar) ke lokasi untuk melakukan evakuasi setelah menerima informasi.

"Empat unit damkar dikerahkan untuk evakuasi,” kata anggota BPBD Kabupaten Tangerang Bang Ben saat dihubungi.

